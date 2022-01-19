Однорукий бандит отправил украинца тренером в Казахстан

В Казахстан, где с помощью российских войск были подавлены протесты, уехал работать бывший коуч ковалевского Колоса Руслан Костышин

Костышин стал тренером Аксу / Фото: Instagram

Дебютант высшего футбольного дивизиона Казахстана клуб Аксу из одноименного города Павлодарской области объявил о назначении украинца Руслана Костышина главным тренером.

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Судя по презентации Костышина на странице Аксу в Instagram, его назначение – дело случая.

В ролике игровой автомат под названием "Однорукий бандит" выдает различные комбинации из Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа, Томаса Тухеля, пока, наконец, не выпадают три картинки с изображением Костышина.

Бинго! 45-летний экс-наставник Колоса Костышин – новый коуч Аксу.

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Отметим, что Аксу – клуб-младенец, основан лишь в 2018 году.

Примечательно, что в прошлом году Колос под руководством Костышина по пенальти проиграл в Лиге конференций другому казахстанскому клубу – карагандинскому Шахтеру, но та неудача украинского тренера не помешала его приходу в чемпионат этой страны.

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Самого же Костышина не смутила накаленная ситуация в Казахстане, где, напомним, 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо, впоследствии подавленные при помощи войск России и других союзников Казахстана по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).