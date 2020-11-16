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Одноклубник Зинченко забил феноменальный гол на Кубке Африки

16 ноября, 20:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рияд Марез продемонстрировал феноменальную технику

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез забил феноменальный мяч в составе сборной Алжира. Сегодня алжирцы встречались с Зимбабве в квалификации Кубка африканских наций. Гости открыли счет на 34-й минуте после точного выстрела Энди Делора, а спустя четвре минуты настал черед Мареза.

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Рияд откликнулся на длинную передачу из глубины и изящно принял мяч пяткой и пробросил себе на ход, продемонстрировав свою невероятную технику. Затем Марез на замахе убрал соперника, затем еще раз и пробил мимо голкипера.

Тем не менее, Зимбабве еще до перерыва сократила отставание, а незадолго до финального свистка сравняла счет – 2:2.

После четырех туров Алжир занимает первое место в турнирной таблице группы, а Зимбабве идет на втором месте, отставая на пять очков. Также в квартете с ними выступают Ботсвана и Замбия.

Напомним, что несколько дней назад Мохамед Салах заразился коронавирусом. Звездный нападающий сборной Египта не поможет национальной команде и рискует пропустить важные поединки своего клуба.

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Смотрите, как забивает Марез за "Манчестер Сити":

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гол Кубок Африки сборная Алжира сборная Зимбабве Рияд Марез

Источник: Сегодня|Спорт

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