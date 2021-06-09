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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Одного миллиарда фунтов маловато: английский гранд продается новым владельцам

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 17:20
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Крупный бизнесмен хочет купить лондонский Арсенал за два миллиарда фунтов стерлингов. Ранее его предложение с 1,8 миллиарда отклонили
"Арсенал" (Лондон)
"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

В летнее межсезонье команды меняют не только тренеров и футболистов. Один из самых популярных клубов планеты, английский Арсенал, могут приобрести новые владельцы. Пока что идет процесс переговоров.

Читайте также:впервые с 1995 года Арсенал не увидят в Европе.

Информацию о возможной покупке сообщает Sky Sports.

Пока что лондонским клубом владеет 73-летний американский бизнесмен Стэн Кронке. Купить же "канониров" желает 38-летний швед Даниэль Эк – основатель и владелец сервиса потокового аудио Spotify. Недавно Эк предлагал Кронке за Арсенал 1,8 миллиарда фунтов, однако тот отказался от продажи.

Впрочем, Эк серьезно нацелился на приобретение дорогой "игрушки" и собирается поднять свое предложение до двух миллиардов фунтов.

Тем временем владельцы Манчестер Юнайтед установили цену на клуб. "Красные дьяволы" стоят более 2 млрд фунтов.

В тренде

Смотрите, как защитник Арсенала Давид Луис работал иллюзионистом:

Ранее отстраненного от матча игрока Арсенала утешила брюнетка и шампанское.

Можно также посмотреть сюжет о разговоре с нидерландским дипломатом о футболе и не только:

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