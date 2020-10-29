Одним абзацем. Шесть причин, почему "Заря" – с нулем очков в Лиге Европы

После выездного поражения от английского "Лестера" 0:3 "Заря" проиграла и домашний матч в Запорожье с португальской "Брагой" 1:2. Таким образом после двух туров команда Виктора Скрипника делит последнее место в своей группе Лиги Европы с греческим клубом АЕК. Обидно, но, похоже, закономерно.

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Почему "Заря" после двух туров – с нулем очков в Лиге Европы

Причин в этом клубке ну о-о-очень много! Во-первых, еще несколько месяцев назад было непонятно, продолжит ли "Заря" вообще свое существование. Лишь несколько миллионов евро призовых от УЕФА за выход клуба в групповой турнир Лиги Европы сняли этот вопрос с повестки дня. Во-вторых, перед началом сезона тренера луганчан Виктора Скрипника уже почти официально отправили в наставники "Днепра-1", а на его место взяли Александра Бабича. И только в последний момент хозяева клубов решили, что Скрипник все-таки останется в "Заре". Но – это уже третья причина – при этом из "Зари" ушли Леднев, Тымчик (в "Динамо"), Михайличенко (в "Андерлехт"), Чеберко (в ЛАСК). А взамен пришел... Гладкий. И после этого мы, конечно, все равно хотим, чтобы "Заря" брала очки в матчах с недавним чемпионом Англии "Лестером" и "Брагой", чей состав в 6 раз дороже кадровой обоймы луганчан. Ждем чуда. Но, как говорят, ваши ожидания – это ваши же проблемы. Добавим сюда еще три причины. Четвертая – "Заре" стало труднее, потому что в Европе ее уже знают, а следовательно и настраиваются на нее соперники серьезнее. Пятая – ну исторически не хватает украинских клубов категории "не гранды" на два фронта, УПЛ и еврокубки, а тем более с таким обескровленным составом, как у "Зари". И шестое – "мужиками" "Зарю" прозвали, когда они при Вернидубе играли, может, не столь эстетично, зато драйвово, на характере делая порой невозможное. Сейчас же, когда надо именно выгрызть очки зубами, оказывается, что зубы у луганчан притупились. Подточить бы!

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Смотрите обзор матча "Заря" – "Брага" (1:2)

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