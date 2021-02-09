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Одним абзацем. Прекращайте этот дурдом в еврокубках

9 февраля, 19:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Очередной поединок Лиги Европы перенесен

Очередная весточка прилетела из УЕФА. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" пройдет в Турине. Игра должна была состояться в Сан-Себастьяне 18 февраля, но была перенесена из-за ужесточения правительством Испании правил въезда из Англии в связи с пандемией коронавируса. Ранее по этой причине перенесли три матча Лиги чемпионов: "Боруссия" М – "Манчестер Сити", "Лейпциг" – "Ливерпуль", "Атлетико" – "Челси". То ли еще будет. Может пора УЕФА прекращать этот дурдом с переносами. Ведь есть шикарный пример прошлого сезона, когда решающие матчи плей-офф еврокубков прошли в одном городе. Соберите команды в стране без жестких ограничений, разыграйте трофеи и не делайте фанатам нервы.

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