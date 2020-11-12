Одним абзацем. Что увидел Шевченко в проигранном Польше матче

Сборная Украины со счетом 0:2 проиграла Польше в товарищеском поединке. Андрей Шевченко использовал товарищеский матч по максимуму – проверил ближайший резерв и предоставил практику игрокам без игрового тонуса. Что увидел наставник нашей команды? Во-первых, тренерскому штабу пока не удается найти замену Тарасу Степаненко. Во-вторых, даже тренировки, пусть и в "Реале", не заменят полноценные игры. Ну и в-третьих, реализация остается одним из слабых мест нашей команды. Тем не менее, не нужно посыпать голову пеплом после поражения в товарищеском матче. Впереди у нашей команды решающие поединки Лиги наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября). Вот здесь уже результат выйдет на первый план. А в октябре Шевченко уже продемонстрировал, что может добывать результат в тяжелых условиях, И ведь ситуация похожая: из-за коронавируса Шева недосчитался целой группы игроков, только месяц назад выпали представители "Шахтера", а сейчас – динамовцы.

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