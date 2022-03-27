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"Одна цель – выиграть эту войну. Нет времени на отдых": гендиректор Шахтера Сергей Палкин

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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27 марта, 14:06
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В интервью британскому The Guardian директор"горняков" рассказал, что клуб помогает беженцам и мечтает о возвращении к нормальной жизни
Гендиректор Шахтера Сергей Палкин - о работе клуба в условиях войны
Гендиректор Шахтера Сергей Палкин - о работе клуба в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Идет 32-й день войны, развязанной российскими оккупантами на нашей территории. Война началась за день до возобновления чемпионата Украины по футболу.

Футбольный клуб Шахтер ежедневно помогает переселенцам, но верит, что скоро украинский флаг вновь будет украшать поля Премьер-лиги. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин в интервью британскому изданию The Guardian.

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"Когда началась война, на границе было сложно, потому что тысячи и тысячи, а может быть, и миллионы хотели покинуть страну, с одной стороны, а с другой стороны, мы хотели привезти из-за границы помощь, продукты и лекарства. Поэтому возникли проблемы. Теперь ситуация ясна и структурирована. У нас еще остался ряд логистических проблем, но они не мешают стабильно работать", – рассказал Палкин.

По словам Палкина, часть игроков были перевезены в Сплит благодаря помощи футбольного директора клуба Дарио Срны и хорватских властей.

Волонтеры на Арене Львов

Другие – работают волонтерами и помогают беженцам на "Арене Львов", где Шахтер организовал пункт помощи.

"На "Арене Львов" Шахтер предоставляет продукты питания, воду и медикаменты. Беженцы, в том числе дети, покинули свои родные города по всей Украине, взяв с собой только самое необходимое. Владелец клуба Ринат Ахметов помогает финансировать гуманитарную помощь и принимать тысячи переселенцев на стадионе, который сам принял Шахтер после того, как команда вынуждена была впервые покинуть Донецк", – пишет издание.

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Поддержка мирового футбола

По словам Сергея Палкин, для клуба и всех украинских любителей футбола очень важна та поддержка, которую мировое футбольное сообщество оказывает Украине.

"Мы видим все, что происходит в мире. Мы видим чемпионат Англии, мы видим чемпионат Германии, и перед каждой игрой мы видим огромную поддержку. Мы все верим, что победим, это самое главное. Мы не ведем нормальную жизнь,у нас нет на это времени, вы не можете думать об отдыхе. Теперь все наши усилия направлены на одну цель: выиграть эту войну", – заявил Палкин.

Напомним, ранее Шахтер передал теплую одежду на общую сумму более 1 миллиона гривен для нужд мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Ранее мы писали, что хавбек Шахтера и сборной Украины помог обустроить лагерь для переселенцев на "Арене Львов". Георгий Судаков вместе с женой снабдил беженцев во Львове самым необходимым.

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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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