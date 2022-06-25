Один шаг до звезд. Украинский игрок Ювентуса стал героем прошедшего сезона

Карьера украинского форварда юношеской команды Ювентуса Андрея Фирмана идет по нарастающей

Андрей Фирман

В нынешнем сезоне вингер Ювентуса Андрей Фирман дебютировал в сборной Украины. Это было мечтой юного украинца.

Но этим не ограничиваются достижения 17-летнего футболиста. По итогам чемпионата среди команд U-17, Фирман оказался в числе лучших игроков Ювентуса. Как сообщает Instagram молодежной команды "Старой синьоры", украинец попал в число звездочек туринцев, которые в следующем сезоне будут переведены в U-19.

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Отметим, что в прошлом сезоне Андрей Фирман сыграл в 25 матчах, забил 6 голов и отдал 1 пас.

В составе сборной Украины U-17 будущая звезда туринцев сыграл три поединка.

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Ранее мы сообщали, какое место в рейтинге ФИФА заняла сборная Украины после серии июньских матчей.

Петраков вновь побеждает со сборной Украины / Фото: Reuters