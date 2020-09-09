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Один из самых старых клубов английской Премьер-лиги установил трансферный рекорд

9 сентября, 15:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Астон Вилла" приобрела забивного нападающего из команды второго дивизиона

Сегодня знаменитый английский футбольный клуб установил свой трансферный рекорд. "Астон Вилла" подписала контракт с 24-летним нападающим Олли Уоткинсом. Вспомним, что в прошлом чемпионате гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения "Астон Вилле".

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Новичок приехал в Бирмингем из "Брентфорда", которому не удалось подняться из Чемпионшипа в Премьер-лигу, уступив в плей-офф "Фулхэму". Клуб, основанный в 1874 году, заплатит за Олли 28 миллионов фунтов стерлингов – примерно 30 миллионов евро. В сезоне 2019/2020 Уоткинс забил 26 мячей в 50 матчах – больше, чем кто-либо в четырех дивизионах профессионального футбола в Англии. Также парень отдал три голевые передачи. Контракт с ним "Астон Вилла" подписала на пять лет, сообщил официальный Twitter клуба.

Интересно, что предыдущий рекорд клуба по сумме перехода был установлен всего годом ранее. И также "Вилла" пыталась усилить нападение, отдав "Брюгге" за бразильского форварда Брюгге Уэсли Мораеса 25 миллионов евро.

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В сезоне 2019/2020 "Астон Вилла" уступила "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги.

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Смотрите, как "Астон Вилла" проигрывала в Премьер-лиге "Арсеналу":

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