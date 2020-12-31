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Один из лучших стадионов Украины продан на аукционе за 8 миллионов

31 декабря, 10:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новый владелец планирует создать профессиональный футбольный клуб

Стадион "Юбилейный" в Сумах продан на аукционе за 8 120 000 грн, сообщается на сайте OpenMarket. Отметим, что стартовая стоимость арены составляла 5 438 418.75 грн. Новым владельцем стадиона стала компания "Север Агро Сервис". По слухам, компания связана с любительским клубом "Виктория" из Николаевки и планирует идти в профессионалы.

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Стадион в Сумах является одним из лучших в Украине, хотя большие матчи он не принимал уже достаточно давно. Арена была открыта в 2001 году и может вместить 25830 зрителей, хотя в 2003 году на "Юбилейном" был установлен рекорд посещаемости Первой лиги – 29300 зрителей.

/ Фото: Wikipedia

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В 2009 году стадион в Сумах принимал матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Ворсклой", а в 2011 здесь прошел финал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо". В 2016 году здесь свои домашние матчи проводил "Олимпик".

Ранее мы писали, что директора стадиона в Чернигове бросили в мусорный бак (видео). Фанатов "Десны", напавших на директора арены, организованно привезли и вывезли со стадиона.

В Катаре открыли стадион к ЧМ-2022:

В Катаре открыли стадион к ЧМ-2022

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стадион футбол Сумы аукционы

Источник: Сегодня|Спорт

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