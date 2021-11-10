Один из богов будет геем: украинский футболист разнес в пух и прах фильм "Вечные"

Украинский нападающий клуба Ордабасы (Казахстан) Дмитрий Хлебас подверг критике новый фильм "Вечные" из-за гомосексуальных сцен.

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"Фильм "Вечные" – не рекомендую идти. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре.

Шок. Гомосятина лезет изо всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал", – написал Хлебас.