"Очень стыдно за такие матчи": автор единственного гола "Зари" назвал причину провала

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин выглядел разбитым после разгромного поражения луганчан от АЕКа 1:4 в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. Однако автор единственного гола в составе украинской команды все же прокомментировал результат поединка в Запорожье.

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"Очень стыдно за такие матчи. Нет слов, после таких игр не хочется ни о чем говорить. У них момент – и сразу гол. У нас пять моментов – не забиваем ни одного. Вот она и разница. Какой был план на игру? Выиграть. Это был самый важный план на матч. Мы не смогли это сделать. Стыдно перед болельщиками, перед тренерским штабом, перед всеми", – заявил Кочергин в интервью ТК "Футбол".

Владислав Кочергин / Фото: Reuters

Луганский клуб после трех поражений в Лиге Европы остался на последнем месте в турнирной таблице группы G, греческий АЕК набрал три балла и занимает третью строчку, а лидирует в квартете "Лестер", разгромивший в параллельном матче "Брагу" (4:0) – 9 очков. У португальской команды – 6.

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Ранее мы также писали, что Украина отбивается от Турции в таблице коэффициентов УЕФА. Ни один из трех клубов Премьер-Лиги не набрал очки в еврокубках на этой неделе.

Смотрите, как "Заря" уступила АЕКу

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