Оценили дороже Миколенко. Динамо повесило ценник на своего топ-защитника

Киевское Динамо может совершить еще один мегатрансфер в Английскую Премьер-лигу. В покупке 19-летнего защитника "бело-синих" Ильи Забарного всерьез заинтересован главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте.

Об этом сообщает журналист Экрем Конур. По данным инсайдера, Динамо не против отпустить своего топ-защитника, но только за солидную компенсацию. Киевляне намерены попросить за вундеркинда 30 млн евро.

Tottenham are interested in Ukrainian defender Ilya Zabarnyi.



Dynamo Kyiv wants 30 million euros for a 19-year-old talent. #THFCpic.twitter.com/ewGDDLDAcS