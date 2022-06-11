Оценили дороже Миколенко. Динамо повесило ценник на своего топ-защитника

Киевское Динамо может совершить еще один мегатрансфер в Английскую Премьер-лигу. В покупке 19-летнего защитника "бело-синих" Ильи Забарного всерьез заинтересован главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте.
Об этом сообщает журналист Экрем Конур. По данным инсайдера, Динамо не против отпустить своего топ-защитника, но только за солидную компенсацию. Киевляне намерены попросить за вундеркинда 30 млн евро.
Tottenham are interested in Ukrainian defender Ilya Zabarnyi.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2022
Dynamo Kyiv wants 30 million euros for a 19-year-old talent. #THFCpic.twitter.com/ewGDDLDAcS
Напомним, что за трансфер Виталия Миколенко Эвертон заплатил киевскому Динамо 23 миллиона евро.
Отметим, что рыночная стоимость Забарного, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. Действующий контракт украинского защитника с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 23 матча за Динамо во всех турнирах. В составе национальной команды 19-летний защитник уже провел 20 матчей.
Кстати, сегодня сборная Украины играет второй матч в Лиге наций. Онлайн Украина – Армения есть на нашем сайте.
Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Армения будет на сервисе OLL.TV.