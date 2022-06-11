Оценили дороже Миколенко. Динамо повесило ценник на своего топ-защитника

Один из самых перспективных футболистов Украины Илья Забарный попал в сферу интересов лондонского Тоттенхэма

Забарный может составить компанию Миколенко в АПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо может совершить еще один мегатрансфер в Английскую Премьер-лигу. В покупке 19-летнего защитника "бело-синих" Ильи Забарного всерьез заинтересован главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте.

Об этом сообщает журналист Экрем Конур. По данным инсайдера, Динамо не против отпустить своего топ-защитника, но только за солидную компенсацию. Киевляне намерены попросить за вундеркинда 30 млн евро.

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Tottenham are interested in Ukrainian defender Ilya Zabarnyi.



Dynamo Kyiv wants 30 million euros for a 19-year-old talent. #THFCpic.twitter.com/ewGDDLDAcS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 11, 2022

Напомним, что за трансфер Виталия Миколенко Эвертон заплатил киевскому Динамо 23 миллиона евро.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

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Отметим, что рыночная стоимость Забарного, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро. Действующий контракт украинского защитника с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Илья Забарный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В нынешнем сезоне защитник сыграл 23 матча за Динамо во всех турнирах. В составе национальной команды 19-летний защитник уже провел 20 матчей.

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Кстати, сегодня сборная Украины играет второй матч в Лиге наций. Онлайн Украина – Армения есть на нашем сайте.

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, прямая трансляция матча Украина – Армения будет на сервисе OLL.TV.