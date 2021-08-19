Объявлены три претендента на звание лучшего тренера года

Лучшего тренера сезона 2020/2021 УЕФА назовет 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, Роберто Манчини привел сборную Италии к титулу чемпионов Европы. В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.
Под руководством Томаса Тухеля Челси стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале Манчестер Сити 1:0. А затем с Тухелем Челси выиграл и Суперкубок УЕФА.
Главным же достижением тренера нашего Александра Зинченко по Манчестер Сити, Хосепа Гвардиола, в предыдущем сезоне стало чемпионство Англии.
Кто еще попал в ТОП-10
- 4. Унай Эмери (Вильярреал) – 64 очка
- 5. Диего Симеоне (Атлетико) – 29 очков
- 6. Антонио Конте (Интер, сейчас без команды) – 19 очков
- 7. Гарет Саутгейт (сборная Англии) – 18 очков
- 8. Кристоф Галтье (Лилль/Ницца) – 16 очков
- 9. Оле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) – 14 очков
- 10. Каспер Юльманн (сборная Дании) – 11 очков
При составлении списка учитывались голоса 24 тренеров сборных, участвовавших в Евро-2020, а также 80 тренеров из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов.
Ранее мы писали, что тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона 2020/2021 составили полузащитники Челси Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также Кевин де Брюйне из Манчестер Сити. Месси и Роналду снова в пролете.