Обстрелы Харькова: снаряд попал в тренировочную базу чемпиона Украины по футболу (фото)

База лучшей женской команды Украины харьковского Жилстроя-1 оказалась под ударом российской армии

База Жилстрой-1 обстреляна российскими фашистами

Россия продолжает нападать на Украину, проявляя военную агрессию вот уже месяц. Армия Путина бомбардирует украинские города из ракет и убивает мирное население. Жертвами атак фашистов стали более сотни детей!

Страдает от нападения России и спортивная инфраструктура, особенно в горячих точках. Например, в Чернигове трижды попали в стадион имени Гагарина, где играет Десна. Также пострадала и лыжная база.

Реклама

Также сегодня стало известно, что в ночь с 14 на 15 марта снаряд прилетел в Харьков, пострадала тренировочная база женского футбольного клуба Жилстрой-1. Соответствующее фото опубликовали на страничке команды в Facebook.

Отметим, что Жилстрой-1 является одной из лучших женских команд Украины. Харьковчанки выиграл девять золотых медалей чемпионата и 11 Кубков страны. Именно Жилстрой-1 и является действующим чемпионом.

Реклама

Читайте также: В Мариуполе без вести пропал футболист из УПЛ

В этом сезоне команда представляла Украину в женской Лиге чемпионов. На групповом этапе украинки попали в непростой квартет с ПСЖ, Реалом и Брейдабликом. Набрав 4 очка в играх с исладками, Жилстрой-1 занял третье место в квартете.