Обнародовано имя клуба, в котором воссоединятся Месси и Суарес

33-летний аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси и 33-летний форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес могут воссоединиться в клубе "Интер" (Майами), одним из владельцев которого является известный экс-футболист сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм.
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Напомним, Месси и Суарес были партнерами по "Барселоне" с 2014 по 2020 год.
Правда, их заокеанское воссоединение планируется не сейчас. Как сообщил журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Radio, Месси и Суарес намерены перебраться в клуб Североамериканской футбольной лиги MLS не раньше лета 2022 года.
Действующий контракт Месси с каталонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. После этого он намерен покинуть "Барсу" – Лионеля активно сватают в "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
Луис Суарес, в свою очередь, связан соглашением с "Атлетико" до 30 июня 2022 года.
Ранее Месси назвал два клуба, куда точно не перейдет, исключив свое выступление в мадридских "Реале" и "Атлетико".
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