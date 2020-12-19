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Обидчик чемпионов Украины плюнул в рот сопернику: скандальное видео

19 декабря, 21:34

Олег Люлька Олег Люлька

Сын знаменитого Лилиана Тюрама Маркус подставил гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

Французский нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама, оскандалился во время домашнего матча 13-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом". Тюрам-младший получил красную карточку за то, что после спора с защитником гостей Штефаном Пошем плюнул ему прямо в рот.

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Отметим, что на момент удаления 23-летнего Маркуса Тюрама счет в матче был равным – 1:1. Оставшись в меньшинстве, "Боруссия" пропустила мяч и проиграла 1:2.

"Это расизм по отношению к белым", – пишут в соцсетях.

Отметим, что за плевок в соперника Маркус Тюрам наверняка получит под елочку не один матч дисквалификации.

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам / Фото: Reuters

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Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов Маркус Тюрам стал обидчиком "Шахтера", поспособствовав двум победам гладбахской "Боруссии" над "горняками" – 6:0 и 4:0.

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удаление Боруссия Менхенгладбах плевок Хоффенхайм Маркус Тюрам

Источник: Сегодня|Спорт

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