Нужно зарабатывать очки. Шевченко намерен одержать первую победу в Серии А

После победы в Кубке Италии над Салернитаной (1:0), украинский специалист не намерен останавливаться на достигнутом и настроен одержать свою первую викторию в Серии А.

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"Мне очень приятно добыть победу. Это облегчение для нас. Команда не пропустила гол, мы выиграли, и теперь впереди две трудные игры. Надеемся, что наш боевой дух поднимется.

Мы должны демонстрировать нашу компактную и агрессивную игру, попытаться заработать несколько очков, но командная игра будет решающей. Конечно, мы должны максимально использовать возможности, которые будут.