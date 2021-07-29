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Новый украинец в АПЛ? Клуб Ярмоленко заинтересован в трансфере защитника Шахтера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
29 июля, 23:15
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Английскому Вест Хему необходим игрока сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко
Николай Матвиенко в сборной Украины
Николай Матвиенко в сборной Украины / Фото: Reuters

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес хочет усилить защитную линию команды с помощью центрбека донецкого Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщает 90min.com.

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Николай Матвиенко
Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Украинец не впервые входит в сферу интересов Вест Хема. Около года назад англичане делали попытки подписать молодого защитника "горняков". Если на этот раз желания "молотобойцев" совпадут с возможностями, Николай сможет стать одноклубников еще одного лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Авторитетный ресурс transfermarkt.com оценивает украинского защитника в 11 миллионов евро. Но вряд ли руководство донецкого клуба устроит такая цена.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В тренде

В прошедшем сезоне Николай отыграл за Шахтер 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал три ассиста.

На чемпионате Европы Матвиенко отыграл без замен все 5 поединков. Кроме того, он попал в символическую сборную открытий Евро-2020.

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко / Фото: УАФ

Украинский футболист давно находится на радарах скаутов клубов АПЛ, ранее им интересовались Арсенал, Лидс, Эвертон, Вулверхэмптон.

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