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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Новый тренер МЮ начал с уникальной победы: благодаря звезде Шахтера

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
5 декабря, 20:17
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В дебютном матче под руководством немца Ральфа Рангника Манчестер Юнайтед обыграл дома Кристал Пэлас 1:0 – единственный гол забил экс-полузащитник Шахтера Фред
Ральф Рангник и Фред
Ральф Рангник и Фред / Фото: Reuters

Победный для Манчестер Юнайтед гол Фред шикарным дальним ударом забил на 77-й минуте.

Напомним, в 2018-м этот игрок перешел в МЮ из Шахтера за рекордные для "горняков" 59 млн евро.

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Таким образом ученик Валерия Лобановского Ральф Рангник с победы стартовал у руля МЮ.

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Что интересно, Роналду, которому прочили скамейку запасных при Рангнике, отбегал против Кристал Пэлас весь матч.

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Отметим, что победа над Кристал Пэлас сделала 63-летнего Рангника уникальным. Он стал первым немецким тренером в истории АПЛ, который выиграл в своем дебютном матче.

Ранее подобного не удалось добиться Феликсу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и Томасу Тухелю.

При этом манкунианцы не пропустили на домашнем стадионе впервые с апреля 2021 года.

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О
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44
2
Динамо
17
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44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
16
18:22
24
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
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7
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