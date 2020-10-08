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"Новый Роналду" опозорился в матче с Испанией. Не попал по мячу в метре от ворот

8 октября, 10:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский футболист от разочарования даже схватился за голову

Сборные Испании и Португалии встречались в товарищеском матче в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе". Поединок завершился нулевой ничьей, а на последних секундах встречи хозяева поля упустили реальный шанс вырвать победу.

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Во время подачи углового Рубен Семеду выиграл верховую борьбу на ближней штанге и переправил мяч на дальнюю штангу, где оказался один Жоау Фелиш, однако "новый Роналду" не сумел попасть по мячу в метре от ворот – тот проскочил у него между ног. От разочарования футболист сразу схватился за голову.

Голевой момент Жоау Фелиша:

Обзор матча Португалия – Испания:

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Напомним, что Украина сыграет с Испанией 13 октября в рамках четвертого тура Лиги наций, а перед этим 10-го числа встретится с Германией. Накануне наша команда с разгромным счетом 1:7 уступила Франции в товарищеском матче.

Смотрите, как Украина проиграла Франции:

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сборная Испании сборная Португалии Жоау Фелиш

Источник: Сегодня|Спорт

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