Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Новый Месси" снова забьет команде Шевы: прогноз на матч Украина – Испания

13 октября, 14:55

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики предрекают на НСК "Олимпийский" обилие мячей и четвертое кряду поражение "сине-желтых"

Аналитики букмекерских контор не верят, что в сегодняшнем матче с Испанией в Киеве сборная Украины прервет серию из трех поражений с общим счетом 2:13. Команде Андрея Шевченко прочат четвертый кряду проигрыш, причем в качестве самого вероятного обидчика "сине-желтых" эксперты снова видят 17-летнего Ансу Фати по прозвищу "Новый Месси", который не далее как в сентябрьской встрече этих сборных в Мадриде уже поразил ворота украинцев.

Реклама

Онлайн-трансляция Украина – Испания доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV

Испанию называют большим фаворитом поединка на НСК "Олимпийский", который начнется в 21:45. На победу "Фурии Рохи" букмекерами установлен коэффициент 1.38, на ничью – 5.30, на победу Украины – 8.40. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш Испании – 70%, ничья – 18%, выигрыш Украины – всего 12%.

При этом ожидается результативный матч – с тремя и более голами.

ТОП-7 претендентов на гол у Украины

  • Роман Яремчук 2.95 (коэффициент на "забьет гол")
  • Андрей Ярмоленко 3.20
  • Марлос 3.75
  • Виктор Цыганков 4.00
  • Виктор Коваленко 5.50
  • Александр Зубков 5.50
  • Николай Шапаренко 5.50
  • Сергей Сидорчук 6.50
Реклама

Смотрите, как забивает Роман Яремчук

ТОП-7 претендентов на гол у Испании

  • Ансу Фати 1.85
  • Микель Оярсабаль 2.00
  • Дани Ольмо 2.55
  • Ферран Торрес 2.75
  • Серхио Рамос 3.50
  • Микель Мерино 3.50
  • Дани Себальос 3.75

Смотрите, как забивает Ансу Фати

В тренде
Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Реклама

Испания – Украина, Фати

Испания – Украина, Фати / Фото: Reuters

Напомним, после субботнего поражения от немцев 1:2 сборная Украины опустилась в своей группе элитного дивизиона Лиги наций на третье место. Лидируют в ней Испания (7 очков) и Германия (5). У нас – 3 пункта, у Швейцарии – 1 балл.

Читайте также: Андрей Шевченко перед матчем с Испанией написал обнадеживающее сообщение

Впереди – еще три тура. Лучшая сборная этого квартета в Финале четырех поспорит за трофей Лиги наций. А худшая вылетит во второй дивизион. Теоретические шансы на первое место у украинцев остаются, однако если говорить реально, то команда Андрея Шевченко будет бороться со Швейцарией за то, чтобы в этой группе не оказаться последней.

Реклама

Смотрите, как Украина играла в субботу с Германией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины сборная Испании котировки Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять