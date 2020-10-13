"Новый Месси" снова забьет команде Шевы: прогноз на матч Украина – Испания

Аналитики букмекерских контор не верят, что в сегодняшнем матче с Испанией в Киеве сборная Украины прервет серию из трех поражений с общим счетом 2:13. Команде Андрея Шевченко прочат четвертый кряду проигрыш, причем в качестве самого вероятного обидчика "сине-желтых" эксперты снова видят 17-летнего Ансу Фати по прозвищу "Новый Месси", который не далее как в сентябрьской встрече этих сборных в Мадриде уже поразил ворота украинцев.
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Испанию называют большим фаворитом поединка на НСК "Олимпийский", который начнется в 21:45. На победу "Фурии Рохи" букмекерами установлен коэффициент 1.38, на ничью – 5.30, на победу Украины – 8.40. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш Испании – 70%, ничья – 18%, выигрыш Украины – всего 12%.
При этом ожидается результативный матч – с тремя и более голами.
ТОП-7 претендентов на гол у Украины
- Роман Яремчук 2.95 (коэффициент на "забьет гол")
- Андрей Ярмоленко 3.20
- Марлос 3.75
- Виктор Цыганков 4.00
- Виктор Коваленко 5.50
- Александр Зубков 5.50
- Николай Шапаренко 5.50
- Сергей Сидорчук 6.50
Смотрите, как забивает Роман Яремчук
ТОП-7 претендентов на гол у Испании
- Ансу Фати 1.85
- Микель Оярсабаль 2.00
- Дани Ольмо 2.55
- Ферран Торрес 2.75
- Серхио Рамос 3.50
- Микель Мерино 3.50
- Дани Себальос 3.75
Смотрите, как забивает Ансу Фати
Напомним, после субботнего поражения от немцев 1:2 сборная Украины опустилась в своей группе элитного дивизиона Лиги наций на третье место. Лидируют в ней Испания (7 очков) и Германия (5). У нас – 3 пункта, у Швейцарии – 1 балл.
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Впереди – еще три тура. Лучшая сборная этого квартета в Финале четырех поспорит за трофей Лиги наций. А худшая вылетит во второй дивизион. Теоретические шансы на первое место у украинцев остаются, однако если говорить реально, то команда Андрея Шевченко будет бороться со Швейцарией за то, чтобы в этой группе не оказаться последней.
Смотрите, как Украина играла в субботу с Германией
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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