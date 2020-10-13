"Новый Месси" снова забьет команде Шевы: прогноз на матч Украина – Испания

Аналитики букмекерских контор не верят, что в сегодняшнем матче с Испанией в Киеве сборная Украины прервет серию из трех поражений с общим счетом 2:13. Команде Андрея Шевченко прочат четвертый кряду проигрыш, причем в качестве самого вероятного обидчика "сине-желтых" эксперты снова видят 17-летнего Ансу Фати по прозвищу "Новый Месси", который не далее как в сентябрьской встрече этих сборных в Мадриде уже поразил ворота украинцев.

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Испанию называют большим фаворитом поединка на НСК "Олимпийский", который начнется в 21:45. На победу "Фурии Рохи" букмекерами установлен коэффициент 1.38, на ничью – 5.30, на победу Украины – 8.40. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш Испании – 70%, ничья – 18%, выигрыш Украины – всего 12%.

При этом ожидается результативный матч – с тремя и более голами.

ТОП-7 претендентов на гол у Украины

Роман Яремчук 2.95 (коэффициент на "забьет гол")

Андрей Ярмоленко 3.20

Марлос 3.75

Виктор Цыганков 4.00

Виктор Коваленко 5.50

Александр Зубков 5.50

Николай Шапаренко 5.50

Сергей Сидорчук 6.50

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Смотрите, как забивает Роман Яремчук

ТОП-7 претендентов на гол у Испании

Ансу Фати 1.85

Микель Оярсабаль 2.00

Дани Ольмо 2.55

Ферран Торрес 2.75

Серхио Рамос 3.50

Микель Мерино 3.50

Дани Себальос 3.75

Смотрите, как забивает Ансу Фати

В тренде Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

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Испания – Украина, Фати / Фото: Reuters

Напомним, после субботнего поражения от немцев 1:2 сборная Украины опустилась в своей группе элитного дивизиона Лиги наций на третье место. Лидируют в ней Испания (7 очков) и Германия (5). У нас – 3 пункта, у Швейцарии – 1 балл.

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Впереди – еще три тура. Лучшая сборная этого квартета в Финале четырех поспорит за трофей Лиги наций. А худшая вылетит во второй дивизион. Теоретические шансы на первое место у украинцев остаются, однако если говорить реально, то команда Андрея Шевченко будет бороться со Швейцарией за то, чтобы в этой группе не оказаться последней.

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Смотрите, как Украина играла в субботу с Германией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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