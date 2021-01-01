Новый год в соцсетях: что постят украинские спортсмены

Говорят, если не запостил фото в соцсети, значит не праздновал Новый год. Украинские спортсмены активно выкладывают в Instagram свои фотографии. Посмотрим, что у них там за елки.

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Голкипер "Реала" Андрей Лунин со своей девушкой.

Бронзовая призерка Рио-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова выглядит просто восхитительно.

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Семья вратаря "Шахтера" Андрея Пятова стильно отметила праздник.

Семья полузащитника "Гента" Романа Безуса.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выбрал для праздника красный цвет.

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Красотка-легкоатлетка Виктория Ткачук.

Полузащитник "МанСити" Александр Зинченко с супругой и собаками.

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Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев с любимой.

Наша гимнастка "художница" Алина Максименко.

Семья игрока "Шахтера" Сергея Кривцова.

Форвард "Миная" Артем Милевский вместе с сестрой.

Форвард "Гента" Роман Яремчук с женой и ребенком.

Чемпион мира и призер Олимпийских игр Жан Беленюк.

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