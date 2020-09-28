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"Нового Месси" лишили звания лучшего игрока матча из-за возраста

28 сентября, 14:42

Олег Люлька Олег Люлька

Ансу Фати - всего 17 лет. А несовершеннолетним получать награду от пивоваренной компании не положено

Вундеркинд из "Барселоны" Ансу Фати, которого называют "вторым Месси", стал жертвой возрастной дискриминации. Уроженец Гвинеи-Бисау, выступающий за сборную Испании, должен был получить звание лучшего игрока матча "Барселона" – "Вильярреал" 4:0, в котором забил два мяча. Но этого не случилось.

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Как сообщает Get Spanish Football News, Фати остался без приза из-за своего возраста. Дело в том, что парень еще несовершеннолетний – ему 17 лет. А спонсором награды является пивоваренная компания.

Ансу Фати

Ансу Фати / Фото: Reuters

Таким образом титула Man of the Match по итогам поединка "Барселона" – "Вильярреал" удостоили 31-летнего защитника каталонцев Жорди Альбу, который в этой встрече отметился голевой передачей на Фати.

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Ранее мы писали, что Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут встречи. Ранее это делали Марти Вентольра (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).

Смотрите, как Фати забивал Украине в Лиге наций

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Барселона чемпионат Испании награда Вильярреал лучший футболист Ансу Фати

Источник: Сегодня|Спорт

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