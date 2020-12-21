Новая порция горячих фото девушки футболиста сборной Украины из отпуска на Доминикане

Даша Савина не устает радовать поклонников новыми фото с отдыха

Девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина показала идеальную фигуру в купальнике. Хотя она призналась своим подписчикам в Instagram, что уже девять месяцев не посещала спортзал, но обещает вернуться к тренировкам после Нового года. Напомним, что парочка проводит отпуск на Доминикане.

Также Даша показала фото в очаровательном вечернем платье, которое еще больше подчеркивает ее фигуру.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалила. Невероятно жаркое видео от Алины Буяльской.

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