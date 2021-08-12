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Норвежские футболисты устроили оргию прямо на поле

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 августа, 18:48
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12 игроков команды Бранн пригласили девушек на стадион, где всю ночь распивали алкогольные напитки и занимались сексом
Футболисты Бранна идут на тренировку. Фото aftenposten.no
Футболисты Бранна идут на тренировку. Фото aftenposten.no

Футболисты Бранна занимают последнее место в чемпионате Норвегии. И теперь стало ясно почему команда так слабо выступает. На футбольном поле вместо тренировок они устраивают оргии.

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Как пишет Bergens Tidende, после командного ужина футболисты в компании четырех девушек в возрасте от 20 до 22 лет отправились на клубный стадион. На видеокамерах видно, что игроки провели на поле больше пяти часов. В этот промежуток времени они устраивали половые акты, бегали голые по газону и распивали алкогольные напитки.

"Для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение", – заявил генеральный директор клуба Джимми Якобсен.

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15 августа Бранн сыграет с Саннефьордом в чемпионате Норвегии.

За свою историю Бранн трижды побеждал в национальном чемпионате и шесть раз выигрывал Кубок Норвегии.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
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10
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