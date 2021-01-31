Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Ниндзя!" Златан снова забил нереальный гол

31 января, 20:41

Олег Люлька Олег Люлька

На тренировке "Милана" Ибрагимович в невероятном прыжке переправил мяч в сетку почти что с нулевого угла

Златан Ибрагимович в свои 39 лет не перестает удивлять. В этот раз швед, недавно устроивший "петушиный бой" с Лукаку, забил умопомрачительный гол на тренировке "Милана".

Реклама

После фланговой подачи мяч, казалось, уже улетал за пределы поля, но Ибра в сумасшедшем прыжке слету умудрился с почти нулевого угла переправить кожаный снаряд в сетку. Не зря у этого парня – черный пояс по тхэквондо!

"Ниндзя", – подписал видео гола Златан Ибрагимович у себя в Twitter

Хотя этому шедевру, пожалуй, не сравниться с голом, который недавно сам Ибрагимович назвал лучшим в своей карьере. Сумасшедшую "бисиклету" Златана, жертвой которой в 2012-м стали англичане, можно пересматривать бесконечно.

Отметим, что за недавнюю стычку с Лукаку в поединке "Милана" с "Интером" Ибрагимович рискует получить 10 матчей дисквалификации, если будет доказано, что со стороны шведа имело место проявление расизма.

Реклама

Лукаку и Ибрагимович

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

Тогда Ибрагимович назвал Лукаку "маленьким ослом" и призвал бельгица "идти и занимайся своим вуду-дерьмом". За это Златана уже не пускают на фестиваль в Сан-Ремо.

Смотрите, как Ибрагимович забивает в Серии А

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Милан Италия гол видео голов Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять