Никогда не поздно: в 41 год футболист дебютировал в чемпионате Испании

Знаменательным получился сегодняшний матч испанской Ла Лиги для скромного "Кадиса". Команда, которая только вышла в элитный дивизион, добыла первую победу, а ее вратарь оказался самым возрастным дебютантом турнира за последние 85 лет! К слову, узнавайте прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Испании.

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В воскресенье Альберто Сифуэнтес сыграл свой первый матч в высшей лиге родной страны – в возрасте 41 года и 114 дней, что можно считать рекордом нового времени. Хотя формально самым "старым" дебютантом остается Гарри Лоу, который в 1935 году появился в элитном дивизионе в форме "Реала Сосьедад" в 48 лет и 226 дней. Но тогда был совершенно другой футбол.

С помощью Сифуэнтеса "Кадис" обыграл в гостях "Уэску" со счетом 2:0, а голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. Альберто выступает за свой нынешний клуб с 2015 года, а начинал карьеру в молодежной команде "Альбасете". Также он выступал в "Райо Вальекано", "Мурсии", "Мальорке" и провел один сезон за границей – в польском "Пясте". После победы вратарь поделился своим счастьем с публикой.

На днях агент Зозули рассказал о будущем украинского нападающего "Альбасете".

Смотрите, как испанский "Реал" уступил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов:

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