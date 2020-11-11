Нидерланды – Испания: прогноз комментатора на матч будущего и бывшего соперника Украины

Сегодня в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" будущий соперник сборной Украины по группе Евро-2020 команда Нидерландов проведет товарищеский матч против соперника подопечных Андрея Шевченко по Лиге наций сборной Испании. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Трансляция – "Футбол 2" и OLL.TV.

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После возобновления международного футбола сборных у этих команд осенью 2020-го не все складывается гладко. Голландцы, потерявшие тренера Рональда Кумана, который не стал дожидаться Евро и возглавил "Барселону", сначала с исполняющим обязанности Лодевегесом хоть и обыграли поляков (1:0), но затем проиграли с таким же счетом итальянцам, а уже с Франком Де Буром у руля – мексиканцам, а затем расписали мировые с Боснией и Италией. "Оранье" не хватает того запала, который был в прошлом году, а также сбалансированности и организованности. Вне игры у них звездная пара центральных защитников – ван Дейк-де Лигт, у обоих серьезные травмы и длительный процесс восстановления. Также выбыл основной полузащитник де Роон. Зато в строю все ведущие игроки атаки – Депай, Бабел, Промес, де Йонг, Бергвейн и другие.

Испанцы с вернувшимся Луисом Энрике вроде бы как и ожили, разгромили сборную Украины, минимально одолели Швейцарию (1:0), но расписали ничьи с Германией и Португалией, а затем проиграли нашей команде в Киеве. При отличном выборе игроков пока что тренеру не удается найти оптимальный состав и наладить связки. В этот раз из-за проблем со здоровьем вызов не получили Хесус Навас, Диего Льоренте, Карвахаль, Себальос, Тиаго и Фати. Не вызван ключевой форвард Родриго, зато вернулся Мората и может дебютировать Маркос Льоренте из "Атлетико".

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Для испанцев памятна встреча со сборной Нидерландов в финале чемпионата мира-2010, когда победный гол забил Андрес Иньеста. После, на Мундиале-2014, "оранье" уничтожили "фурию роха" 5:1 и обыграли в "товарняке" пять лет назад (2:0). С тех пор они больше не встречались.

Думаю, будет праздник атакующего футбола и высокая результативности. Голы в обоих таймах, ТБ 2,5. Испанцы проиграть не должны.

Смотрите, как Испания уступила Украине:

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