Ничейный день в Лиге наций: унылый ремейк финала Евро, успех Венгрии и триллер в Роттердаме

В Дивизионе А прошло четыре поединка, в которых так и не определились победители

Англия и Италия выдали скучный поединок / Фото: Getty Images

Сегодня в Лиге наций состоялась масса интересных поединков. В стартовом матче дня Украина разгромила Армению и вышла в лидеры своей группы в Дивизионе В.

Главный конкурент нашей команды сборная Шотландии неожиданно проиграла в гостях ирландцам со счетом 3:0. Теперь подопечные Петракова опережают каждого из своих оппонентов на три балла.

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ИРЛАНДИЯ – ШОТЛАНДИЯ 3:0

Голы: Браун, 20, Парротт, 28, Обафеми, 51

Топ-матчи прошли в Лиге А. В Вулверхэмптоне прошел ремейк последнего финала чемпионата Европы, в котором Англия билась с Италией. Впрочем, тренеры выставили дублирующие составы и раскатали скучную "нулевку".

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АНГЛИЯ – ИТАЛИЯ 0:0

Германия же приехала в Будапешт к венграм, с которыми также играла на Евро-2020 и тогда вырвала ничью 2:2. В этот раз подопечные Марко Росси вновь не проиграли Бундестиму. На ранний гол Надя быстро точным ударом ответил Хофманн.

ВЕНГРИЯ – ГЕРМАНИЯ 1:1

ГОЛЫ: Надь, 6 – Хофманн, 9

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Таким образом, в третьей группе Дивизиона А лидерство удерживает Италия, опережающая Венгрию на один балл. А вот Англия пока ближе всех к вылету в более низкую лигу.

В четвертом квартете основное внимание было приковано к Роттердаму, где Нидерланды принимали Польшу. Отсутствие Левандовски не помешало гостям дважды отличиться в воротах Флеккена к старту второго тайма.

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Тем не менее, хозяева довольно быстро сравняли счет, дважды отметившись за 3 минуты. Однако вырвать победу подопечные ван Гаала уже не смогли. Причем, в концовке хозяева получили право на пенальти, но Депай не смог забить с "точки".

НИДЕРЛАНДЫ – ПОЛЬША 2:2

Голы: Классен, 51, Думфрис, 54 – Кэш, 18, Зелиньски, 49

Впрочем, "оранжевые" все равно удерживают лидерство в группе. В трех баллах позади не только Польша, но и Бельгия, которая сегодня упустила победу над Уэльсом. Похоже, Бэйл и компания сделали ставку на матч отбора ЧМ-2022 с Украиной и теперь близки к понижению в классе в Лиге наций.

УЭЛЬС – БЕЛЬГИЯ 1:1

Голи: Джонсон, 87 – Тилеманс, 51