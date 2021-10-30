Незаконно! Девушка динамовца показала грудь в Instagram

Возлюбленная словенского легионера Динамо Беньямина Вербича выставила в соцсети очень откровенные фотографии

Откровенная фотосессия Альвины

Модель Альвина Царенко недавно предстала в образе Памелы Андерсон. А теперь девушка Беньямина Вербича выложила в Instagram не менее впечатляющие фотографии в нижнем белье.

"Незаконно", – подписала снимки Альвина.

И правда, за такую откровенное в Instagram могут и забанить.

В целом у девушки очень много эротичных фотографий в соцсетях. Она является моделью популярного мужского журнала Playboy.

Напомним, что в августе Царенко родила сына. Альбина и Беньямин не особо афишируют свои отношения. Но фото с сыном Вербич выложил в соцсети.