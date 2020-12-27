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Неймар закатил пятидневную вечеринку на 500 человек. Но есть одно условие

27 декабря, 09:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист любит шумные вечеринки

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар решил с размахом отпраздновать Новый год в Бразилии. Футболист организовал грандиозную вечеринку на 500 человек, которая будет длиться пять дней, сообщает Globo.

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Бразилец сделал звукоизоляцию собственного дома, чтобы не мешать соседям, и арендовал за 5 тысяч евро дом по соседству для музыкантов. Вечеринка бразильца началась 25 декабря. Главное условие – никаких мобильных телефонов. Неймар не хочет, чтобы в сеть попали фото и видео, учитывая пандемию.

Ранее мы писали, что футболисту и его маленьким детям угрожают смертью после того, как он нанес травму Неймару. В матче Лиги 1 Мендес жестко снес форварда парижан в центре поля и получил красную карточку, а Неймара в слезах унесли с поля.

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Также мы писали, что гея-любовника мамы Неймара исполосовали ножом (фото). "Чуть не умер", – говорит потенциальный отчим звезды "ПСЖ" 24-летний Тьяго Рамос.

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Смотрите, как Неймар играл в Лиге чемпионов

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Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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