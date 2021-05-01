Неймар в рекордный раз выиграл бразильский "Золотой мяч"

Неймар признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе. Форвард ПСЖ удостоился награды в четвертый раз в карьере, что является рекордом. Опередил Неймар бразильского ветерана Тьяго Сильву

Неймар / Фото: AFP

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2020 году по версии Sambafoot. Форвард обошел в голосовании защитника Челси Тьяго Сильву.

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Для Неймара это уже четвертая победа в престижной награде, он вышел на первое место по количеству побед, опередив все того же Сильву. Ранее нападающий выигрывал национальный "Золотой мяч" в 2014, 2015 и 2017 годах.

Отметим, что в прошлом году приз достался вратарю Ливерпуля Алисону Беккеру, а сам Неймар не попал даже в первую тройку. Добавим, что награду вручают с 2008 года.

Ранее мы писали, что Неймар может поехать на Олимпиаду в Токио вместе с игроками Шахтера. Тренер сборной Бразилии хочет включить Неймара в заявку на Олимпиаду в Токио. Бразилец уже принимал участие в двух Играх и становился чемпионом в 2016 году.