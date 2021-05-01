Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Неймар в рекордный раз выиграл бразильский "Золотой мяч"

1 мая, 08:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Неймар признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе. Форвард ПСЖ удостоился награды в четвертый раз в карьере, что является рекордом. Опередил Неймар бразильского ветерана Тьяго Сильву

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2020 году по версии Sambafoot. Форвард обошел в голосовании защитника Челси Тьяго Сильву.

Реклама

Читайте также: Неймар не стремится завоевать "Золотой мяч": бразилец – о своей цели в будущем

Для Неймара это уже четвертая победа в престижной награде, он вышел на первое место по количеству побед, опередив все того же Сильву. Ранее нападающий выигрывал национальный "Золотой мяч" в 2014, 2015 и 2017 годах.

В тренде
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Мирча Луческу

Отметим, что в прошлом году приз достался вратарю Ливерпуля Алисону Беккеру, а сам Неймар не попал даже в первую тройку. Добавим, что награду вручают с 2008 года.

Ранее мы писали, что Неймар может поехать на Олимпиаду в Токио вместе с игроками Шахтера. Тренер сборной Бразилии хочет включить Неймара в заявку на Олимпиаду в Токио. Бразилец уже принимал участие в двух Играх и становился чемпионом в 2016 году.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
"Хотел поиграться, вот и пошутил": Босс Ингульца назвал имя погибшего от взрыва гранатыФутбол
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)
Жена экс-звезды МЮ загорает без лифчика на лужайке (фото)Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять