Неймар озвучил зарплату, при которой останется в "ПСЖ"

32 млн евро в год - и бразилец поставит подпись под новым контрактом с парижанами

Бразильский нападающий Неймар, чей переход из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017-м за 222 млн евро стал рекордным в истории футбола, озвучил условия, на которых готов остаться в парижской команде.

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Как сообщает ESPN, "ПСЖ" и Неймар уже начали переговоры по продлению контракта, который истекает летом 2022 года. 28-летний бразилец согласен продолжить свое сотрудничество с парижанами, если те и дальше будут платить ему нынешнюю зарплату. А это – 32 млн евро в год.

На повышении оклада Неймар не настаивает.

По данным источника, все идет к тому, что стороны ударят по рукам и пролонгируют соглашение.

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Таким образом "ПСЖ", похоже, откажется от варианта, предложенного "Ювентусом". Как мы писали ранее, туринцы хотят заполучить Неймара, а взамен готовы отдать парижанам Роналду.

Отметим, что недавно Неймар побил рекорд Месси и стал лучшим дриблером Южной Америки. За один матч бразилец сделал 18 успешных обводок, что на три больше, чем когда-то удалось Лионелю.

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