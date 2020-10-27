Неймар назвал пять лучших футболистов мира

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, за которого в свое время были заплачены рекордные 222 млн евро, составил символическую сборную мира из лучших действующих игроков. Правда, не для футбола, а для футзала. Поэтому вместо 11 в нее вошли всего 5 исполнителей.

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По условиям формирования суперкоманды, выдвинутым Неймару, он не мог называть имена бразильцев, следовательно, и свое собственное. Чем Неймар удивил, так это тем, что в его команде не нашлось места вратарю. В сборную звезд он включил Поля Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Лионеля Месси (Аргентина, "Барселона"), Луиса Суареса (Уругвай, "Атлетико Мадрид"), Килиана Мбаппе (Франция, "ПСЖ") и Эдена Азара (Бельгия, "Реал Мадрид"). И никакого тебе Роналду.

"Конечно, такой команде вратарь вообще не нужен. У нее ведь нереально отобрать мяч", – шутят по поводу выбора Неймара пользователи соцсетей.

Между тем в "космическую" команду из пяти лучших игроков, уже завершивших карьеру, Неймар отрядил Хави (Испания), Фрэнка Лэмпарда, Стивена Джеррарда, Дэвида Бекхэма (все – Англия) и Тьерри Анри (Франция). Об этом сообщает The Sun.

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Сойдись эти две сборные, составленные Неймаром, друг с другом, болельщикам точно скучать не пришлось бы. Хотя самого бразильца в этом матче все-таки не хватало бы...

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Отметим, что недавно Неймар побил рекорд Месси и стал лучшим дриблером Южной Америки. За один матч бразилец сделал 18 успешных обводок, что на три больше, чем когда-то удалось Лионелю.

Смотрите, как забивает Неймар

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