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Невероятный гол сезона в Первой лиге. Шевченко наследовал "Царя" (видео)

27 марта, 11:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник "Полесья" выдал потрясающий гол в поединке против "Кристалла"

В четверг и пятницу во втором дивизионе украинского футбола прошел 18-й тур. В одном из матчей, в котором "Полесье" в Житомире принимало "Кристалл" из Херсона, забили просто шикарный мяч. На 9-й минуте защитник хозяев Евгений Шевченко открыл счет, повергнув в экстаз всех тех, кто видел его удар, да и самого себя.

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Недавно воспитанник "МЮ" забил в "девятку" с 65 метров.

Вероятнее всего, 25-летний футболист делал навес с левого фланга левой ногой на партнеров. Но мяч по высокой траектории залетел в девятку ворот гостей. Шевченко не мог скрыть своей радости и удивления одновременно.

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Правда, "Кристалл" отыгрался с пенальти, и игра завершилась ничьей 1:1. "Полесье" занимает 10-е место в Первой лиге, херсонский коллектив – последнее, 16-е.

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Смотрите также гол-шедевр из английского "подвала".

В связи с голом Евгения вспомнился фантастический удар его однофамильца – Андрея Шевченко, нынешнего тренера сборной Украины. Правда, тогда форвард "Милана" бил с правого фланга правой ногой, и некоторые также говорили, что он делал передачу. Тот гол признали лучшим в сезоне 2001/2002 в Серии А, а за украинцем закрепилось прозвище "Царь".

Недавно "Черноморец" и "Металлист 1925" добыли непростые победы в Первой лиге.

Вашему вниманию – необычные голы матча Франция – Украина:

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