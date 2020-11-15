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Невероятное достижение! За украинскую молодежку сыграл 16-летний футболист

15 ноября, 13:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ярмолюк стал вторым в рейтинге самых юных игроков, сыгравших за команду 21-летних

В поединке молодежной сборной Украины против одногодок из Мальты (4:1) случилось знаковое событие для украинского футбола. В составе нашей команды на поле вышел 16-летний полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк. На момент матча юному игроку исполнилось 16 лет и 257 дней.

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Как сообщает Золотой талант, Ярмолюк стал вторым в списке самых юных дебютантов с истории молодежной сборной Украины, уступив лишь Дмитрию Чигринскому. Воспитанник "Шахтера" в 2003 году сыграл за сборную 21-летних в возрасте 16 лет и 146 дней.

Замыкает первую тройку Александр Гладкий. В 2004 году форвард появился на поле в матче Казахстан – Украина (0:1) в возрасте 17 лет и 14 дней.

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Добавим, что в июне Ярмолюк установил рекорд чемпионата Украины, став самым молодым полевым игроком, кто вышел на поле с первых минут. На момент матча с "Ворсклой" Егору было 16 лет и 140 дней. Абсолютный рекорд Украины среди всех игроков принадлежит голкиперу "Днепра" Сергею Перхуну, который вышел в стартовом составе в возрасте 16 лет и 34 дня.

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футбол Сборная Украины U21 Днепр-1 Егор Ярмолюк

Источник: Сегодня|Спорт

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