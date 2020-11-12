"Нет яиц у футболистов. Что сделаешь? Чужие не вставишь": почему молчат топ-игроки Беларуси

Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев рассказал, почему большинство хоккеистов и футболистов не высказываются на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов. Хотя бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу Василия Хомутовского судили за участие в протестах против Лукашенко.

"Я знаю Васю только с четкой, убежденной гражданской позицией. Но сложно Васе. Он говорил, что ему стыдно за ребят. Ну нет яиц у футболистов. Что ты сделаешь? Нет своих, чужие не вставишь. У Васи есть. Хоккей, футбол… Почему они молчат? Да потому что понимают, что получают зарплату несопоставимую своему уровню. Где они еще получат денег больше? Получается, что такой футбол и такой хоккей нас устраивает. А вот когда люди имеют свою позицию – это не подходит. Пошел вон, да?", – сказал Яковлев в новом выпуске на канале "ЧестнОК".

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Константин Яковлев/Фото ГК "Витязь"

Напомним, что ранее футбольный вратарь Хомутовский обратился к белорусским силовикам и призвал сотрудников спецслужб не применять силу против мирных граждан своей страны.

А жена задержанного в Беларуси атлета кричала на силовиков, которые заслужили смертную казнь.

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