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Неслыханные вольности: в Иране на футбол пустят женщин

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 октября, 10:00
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Впервые за два года иранские болельщицы смогут прийти на стадион, чтобы поддержать национальную сборную в отборочном турнире чемпионата мира
Яркая болельщица сборной Ирана
Яркая болельщица сборной Ирана / Фото: AFP

Власти Ирана снова смилостивились и решили пустить женщин на футбол. Впервые за два года болельщицы смогут прийти на стадион.

Они поддержат национальную команду в отборочном поединке ЧМ-2022 против Кореи.

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Последняя игра в присутствии женщин состоялась в октябре 2019 года. Тогда сборная Ирана выиграла у Камбоджи (14:0).

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Встреча с Кореей состоится 12 октября. В турнирной таблице Иран после двух матчей идет на первом месте – 6 очков, вторая Корея – 4 очка.

В Иране женщины не могли посещать футбольные матчи на протяжении последних четырех десятилетий. До последнего времени они могли смотреть игры только в специализированных зонах на больших экранах. В таких условиях болельщицам приходилось прибегать к различным способам обойти запрет. Так однажды иранские женщины наклеили бороды, чтобы попасть на футбольный матч.

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