Неоправданная ярость: вратарь едва не убил своего защитника за пропущенный гол

По ходу поединка Премьер-лиги Северной Ирландии, когда счет в матче был 2:1 в пользу Гленторана, игрок Колрейна Кэтэр Фрил забил гол в ворота хозяев поля Аарона Маккэри.

Этот пропущенный мяч так разозлил голкипера, что он тут же набросился на своего одноклубника Бобби Бернса. Маккэри одним ударом повалил защитника на земля, а затем начал волочить его по земле.

Товарищи по команде сразу же подбежали к агрессивному вратарю и сумели его оттащить от своей жертвы.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball#BBCIrishPrempic.twitter.com/mRIhCw86wP