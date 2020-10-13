Немецкий вратарь запросил у "Барселоны" сумасшедшую зарплату: выше – только Месси

Марк-Андре тер Штеген хочет получать "хотя бы" 18 миллионов евро в год

"Барселона" вступила в переговоры о новом контракте со своим основным вратарем – Марком-Андре тер Штегеном. Нынешнее соглашение истекает 30 июня 2022 года, но испанский гранд хотел бы удержать немца на более длительный срок. Ранее кипер "Барселоны" отметился неординарным достижением.

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Однако клуб был шокирован требованием 28-летнего уроженца Менхенгладбаха о зарплате в 24 миллиона евро за сезон! Об этом пишет Goal.com.

Правда, после предварительных переговоров Марк-Андре понизил порог до 18 "лимонов". Само соглашение он хотел бы продлить до 2025 года. При том, что сейчас он получает около пяти миллионов. Даже в таком случае тер Штеген будет самым высокооплачиваемым вратарем мира и вторым в клубе после Лионеля Месси. Зарплата аргентинца составляет около 31 млн евро.

Возможно, агентов голкипера на такое требование подвигли новости о высоких заработках "Барселоны". Читайте рейтинг главных богачей "коронавирусного" сезона. Каталонский клуб в 2020-м заработал больше всех в Европе – почти 841 миллион евро.

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Также есть вероятность, что тер Штеген получил заманчивое предложение от другого клуба и таким способом хочет вынудить "Барсу" продать его. Сайт Transfermarkt оценивает вратаря в 75 миллионов евро. В Испании он выступает с 2014 года.

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