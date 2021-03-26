Українська
$ 27,87
32,94
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Немцы в черном устроили демонстрацию и "потушили" Исландию в отборе на ЧМ-2022

26 марта, 00:03

Елена Павлова Елена Павлова

Германия забила два гола за первые семь минут поединка

Сборная Германии начала отбор на чемпионат мира-2022 с разгрома Исландии – 3:0. Интрига на "Шауйнсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге практически умерла уже в первые 10 минут, когда немцы смогли дважды поразить ворота соперника. Ранее Украина отыгралась во Франции в первом матче квалификации ЧМ-2022.

Реклама

Уже на второй минуте Горецка открыл счет, воспользовавшись шикарной передачей от Гнабри.

А всего пять минут спустя Германия удвоила свое преимущество! Сане включился на левом фланге, получил пас от Киммиха и вывел на ударную позицию Хавертца, который поразил дальний угол.

Реклама

Чемпионы мира-2014 немцы мало что позволяли исландцам, владея мячом 76% времени и нанеся 15 ударов по чужим воротам против 5 у гостей. И на 56-й минуте превосходство хозяев вылилось в третий гол от полузащитника Илкая Гюндогана.

Также стоит отметить, что футболисты сборной Германии перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Исландией вышли на поле в специальных футболках. Буквами на одежде игроков образовали надпись Human Rights ("Права человека"). Вероятно, это была акция против нарушения прав человека в Катаре, где пройдет чемпионат мира в 2022 году.

Ранее мы писали, что 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022. А футболисты сборной Норвегии вчера перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Гибралтаром (3:0) вышли в футболках с надписью "Права человека – на поле и вне его".

Читайте также: Not bad от Зеленского! Президент поздравил Украину с "крутым результатом" во Франции

Реклама

В следующем матче отбора на ЧМ-2022 немцам предстоит сыграть со сборной Румынии, а Исландия отправится в гости к Армении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сборная Германии сборная Исландии
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять