Немцы в черном устроили демонстрацию и "потушили" Исландию в отборе на ЧМ-2022

Германия забила два гола за первые семь минут поединка

Сборная Германии начала отбор на чемпионат мира-2022 с разгрома Исландии – 3:0. Интрига на "Шауйнсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге практически умерла уже в первые 10 минут, когда немцы смогли дважды поразить ворота соперника. Ранее Украина отыгралась во Франции в первом матче квалификации ЧМ-2022.

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Уже на второй минуте Горецка открыл счет, воспользовавшись шикарной передачей от Гнабри.

А всего пять минут спустя Германия удвоила свое преимущество! Сане включился на левом фланге, получил пас от Киммиха и вывел на ударную позицию Хавертца, который поразил дальний угол.

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Чемпионы мира-2014 немцы мало что позволяли исландцам, владея мячом 76% времени и нанеся 15 ударов по чужим воротам против 5 у гостей. И на 56-й минуте превосходство хозяев вылилось в третий гол от полузащитника Илкая Гюндогана.

Также стоит отметить, что футболисты сборной Германии перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Исландией вышли на поле в специальных футболках. Буквами на одежде игроков образовали надпись Human Rights ("Права человека"). Вероятно, это была акция против нарушения прав человека в Катаре, где пройдет чемпионат мира в 2022 году.

Ранее мы писали, что 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022. А футболисты сборной Норвегии вчера перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Гибралтаром (3:0) вышли в футболках с надписью "Права человека – на поле и вне его".

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В следующем матче отбора на ЧМ-2022 немцам предстоит сыграть со сборной Румынии, а Исландия отправится в гости к Армении.

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