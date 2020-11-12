Нельзя было проигрывать Польше, но Украина удержится в элите Лиги наций

Первый вице-президент УАФ и известный в прошлом футболист Анатолий Демьяненко прокомментировал поражение сборной Украины от Польши 0:2. Подопечные Андрея Шевченко уступили 11 ноября в товарищеском матче, а Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти на 12-й минуте, попав в штангу.

"Футбол бывает непредсказуем, но такие матчи проигрывать нельзя. По игре наша команда ни в чем не уступала полякам, а в первом тайме превосходила почти по всем компонентам. Мне понравился футбол "сине-желтых". Главное – есть игра! Только подвела реализация. Кучу моментов ведь создали! Но очень важно, что явных провалов на протяжении всех 90 минут у Украины не было, в отличие от сборной Польши. Но поляки забили, а мы – нет", – сказал Демьяненко Footboom.

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Польша – Украина / Фото: Reuters

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Разобрал функционер и ошибку вратаря Андрея Лунина, который под конец первого тайма вышел за пределы штрафной и привез гол в свои ворота.

"Зачем Лунин побежал в ту зону я так и не понял. Конечно, это грубая ошибка. Тем более, что защитник наш был на месте и мог сыграть более спокойно и полезно для команды. Молодость, что поделаешь. Андрею Лунину практики серьезных матчей очень не хватает. Несмотря на товарищеский статус, игра получилась насыщенной, серьезной – соперник не делал передышки сам и не давал ее нашим ребятам. Конечно, я уверен, что Лунин сделает выводы".

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Андрей Лунин пытается сдержать польских футболистов / Фото: Reuters

Теперь 14 и 17 ноября Украина проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. И Демьяненко думает, что сборная возьмет очки и во встрече с немцами и Швейцарией: "Мы удержимся в группе А Лиги Наций, даже не сомневаюсь".

Ранее мы также давали бурную реакцию спецов на "привоз" Лунина в матче с Польшей: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой".

Смотрите, как Украина проиграла Польше

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