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Некоторые лидеры обезумели: Луческу резко высказался о российской агрессии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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31 декабря, 11:32
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Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился своим видением ситуации в Украине на фоне постоянной угрозы нападения со стороны России
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В своем пожелании на 2022 год румынский тренер очень точно дал характеристику происходящему между двумя странами, хоть и не назвал виновника по имени.

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"Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, как и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Потому что есть постоянная угроза. Некоторые лидеры обезумели. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день", – сказал Луческу в интервью gsp.ro.

Мирча Луческу надеется на мир в 2022 году
Мирча Луческу надеется на мир в 2022 году / Фото: REUTERS

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Также Луческу сравнил текущий уровень чемпионата Украины с тем, который был до его ухода.

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"Его уровень сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. Днепр это сделал, возвращается Металлист, который скоро выйдет в высший дивизион.

Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что Шахтер очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются!

В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне с предыдущими", – добавил тренер.

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