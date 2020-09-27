Небывалый позор Гвардиолы! "Лестер" на глазах у Зинченко порвал "Манчестер Сити"

Впервые в истории футбола команда, возглавляемая Гвардиолой, пропустила пять мячей в одном матче

Воскресенье, 27 сентября, стало черным днем для грандов европейского футбола. Вслед за лучшим клубом планеты "Баварией", уступившей сельскому "Хоффенхайму" 1:4, опозорился и "Манчестер Сити". В рамках чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы на своем поле разгромного проиграла "Лестеру" 2:5.

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Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, впервые в нынешнем сезоне попавший в заявку "горожан" на игру, в этом фиаско не участвовал, наблюдая за ним со скамейки запасных.

А ведь "Манчестер Сити" отлично начал матч с "Лестером". Уже на 4-й минуте счет открыл Марез. Но затем что-то в игре "горожан" сломалось, и "Лестер" их просто уничтожил. Три из пяти голов в этом поединке "лисы" забили с пенальти – ни одной команде в истории АПЛ подобное ранее не удавалось.

А главное – впервые в тренерской карьере Гвардиолы команда, которой он руководит, пропустила пять (!!!) мячей за игру. Это был 686-й поединок Пепа в роли коуча.

Таким образом в этом матче "Лестер" порвал не только футболку игроку "горожан" Делапу – "лисы" разорвали на кусочки весь "МанСити".

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"Манчестер Сити" – Лестер – 2:5

Голы: Марез, 4, Аке, 84 – Варди, 37 (с пенальти), 54, 58 (с пенальти), Мэддисон, 77, Тилеманс, 88 (с пенальти)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Гарсия, Аке, Б.Менди – Фернандиньо (Делап, 51), Родри – Марез, Де Брюйне, Фоден (Торрес, 64) – Стерлинг

"Лестер": Шмайхель – Кастань, Амарти, Эванс (Фухс, 80), Сеюнджю, Джастин – Тилеманс, Н. Менди, Прат (Мэддисон, 69), Барнс – Варди (Ихеаначо, 85)

Предупреждения: Аке – Тилеманс, Сеюнджю, Амарти

Ранее мы писали, что "Барселона" ведет переговоры с "МанСити" об аренде Зинченко. Украинский футболист может стать частью обновленной каталонской команды образца Рональда Кумана.

Смотрите обзор предыдущего фиаско "Манчестер Сити"

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