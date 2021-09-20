Неадекватная грубость: футболист врезал сопернику, пока была пауза в игре

В матче второго по силе дивизиона Англии между Лутон Таун и Суонси произошел вопиющий инцидент. Футболист Лутона откровенно врезал сопернику по ногам, но даже не был удален

Невероятно грубый поступок футболиста Лутона

В середине первого тайма полузащитник Генри Лэнсбери хотел быстро разыграть штрафной на свой половине поля, но ему помешал Райан Мэннинг, отбросивший мяч в сторону.

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Лэнсбери вскипел и со всей силы ударил игрока Суонси по ногам, а затем развел руки, мол не знает, почему его оппонент корчится от боли. Удивительно, но рефери наказал Лэнсбери лишь желтой карточкой. Кстати, Мэннинг тоже получил "горчичник".

Ярость игрока еще больше вызывает удивление, учитывая, что на тот момент Лутон вел в счете 3:0. Но в итоге хозяева поля упустили победу – 3:3.

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