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"Не время для экспериментов": Шевченко рассказал, как будет играть с Финляндией

27 марта, 18:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наша команда сыграет в Киеве отборочный поединок ЧМ-2022

Сборная Украины продолжает мартовский марафон отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. В среду Украина сыграла вничью с Францией, а уже завтра у нашей команды поединок против Финляндии.

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Накануне встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию.

- Артем Довбик не летал во Францию, готовился к матчу здесь. Есть вероятность того, что завтра мы его увидим?
- Мы проведем сегодняшнюю тренировку, посмотрим, в каком состоянии ребята. У нас достаточная скамейка. Уже сегодня определимся с той группой игроков, которые попадут завтра в заявку. Довбик – один из игроков, которые сейчас готовятся к матчу. Решение мы примем потом.

- Дмитрия Ризныка не было в заявке на матч с Францией. Какова вероятность того, что и ближайшие два матча он пропустит?
- Мы вызвали большое количество игроков, в том числе больше вратарей. Это непростая задача – оставлять игроков вне заявки. Решение я буду принимать сегодня вечером. Я доволен игрой команды, и вратарь сыграл очень хорошо. Сегодня вечером нужно будет принять решение.

- Во время предыдущего цикла матчей сборной вы дали шанс каждому из вратарей. Не планируете ли сегодня сделать то же самое? Или сейчас уже не время для экспериментов?
- Однозначно вы правы, сейчас уже не время для экспериментов. Для этого есть товарищеские матчи. Сейчас мы будем выбирать лучшего игрока, который лучше готов и в лучшей психологической форме.

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- Предыдущие два матча со сборной Финляндией закончились победами, но они были непростыми. Сейчас у команды очень непростой график матчей, важно, чтобы игроки не насобирали перебор желтых карточек. Будет ли завтра больше осторожной игры, без карточек?
- Сборная Финляндии заслуживает очень большого внимания и уважения. Эта команда показывает очень хорошие результаты на протяжении нескольких лет, они прошли квалификацию и попали на Евро-2020. Это сбалансированная команда, в которой много хороших исполнителей.

Мы относимся к ней серьезно, знаем их сильные стороны. У нас есть план на игру, мы понимаем, что матч будет непростым, мы это понимаем и знаем. По своему опыту я знаю, что в таком матче будет много борьбы и единоборств. И кто выиграет больше борьбы – тот будет ближе к успеху.

Смотрите, как Украина играла против Франции:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Финляндии

Источник: sport.ua

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