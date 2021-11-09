Не входит в планы Хави: звездный игрок Барселоны собирается завершить карьеру

9 ноября Хави приступил к работе на посту главного тренера Барселоны. Сначала он был представлен команде на клубной базе, а затем вывел сине-гранатовых на тренировку.
Отметим, что первую тренировку под руководством Хави по разным причинам пропустили 21 футболист. Половина из этой обоймы отправилась в лагеря национальных команд, а вторая часть восстанавливаются в лазарете от различных травм.
Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2021
Primer entrenamiento. El comienzo de una nueva era. pic.twitter.com/6x7oUbJTqK
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Один из них – Жерар Пике, который из-за мышечного повреждения пропустил последнюю игру чемпионата Испании с Сельтой (3:3).
Контракт Жерара Пике с каталонским клубом действует до лета 2024 года, но защитник собирается завершить карьеру уже по окончании нынешнего сезона, так как Хави собирается строить команду вокруг молодежи, сообщает El Chiringuito.
"PIQUÉ tiene pensado RETIRARSE a FINAL de TEMPORADA"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 9, 2021
Lo cuenta #INDA en #ChiringuitoIndapic.twitter.com/XtPJd9OWSv
В нынешнем сезоне 34-летний футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил два гола, один из которых – в ворота киевского Динамо в Лиге чемпионов.
Пике является воспитанником каталонского клуба. Летом 2008 года он вернулся в Барселону после четырех сезонов в Манчестер Юнайтед и Сарагосе. В составе "блаугранас" защитник сыграл 579 матчей (52 гола и 13 передач) и выиграл 30 трофеев.