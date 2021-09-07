Не успел и три ночи с ней побыть: Зинченко страдает из-за разлуки с дочерью

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, что очень скучает за дочерью. Из-за плотного графика матчей у него нет времени проводить его вместе с ребенком

Александр Зинченко и его супруга Влада / Фото: Instagram

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко стал отцом 2 августа. Супруга футболиста Влада родила ему дочь. Девочку назвали Ева.

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Впрочем, футболист жалуется, что из-за постоянных тренировок и матчей у него совсем нет времени, чтобы проводить его с семьей.

"К сожалению, у спортсменов такая жизнь, что спустя месяц, как родилась дочь, я не успел и три ночи побыть с ней. В целом я, конечно, сверхмотивирован, чем когда-либо.

Правду говорят, что, когда появляется ребенок, жизнь меняется по щелчку пальцев", – рассказал Зинченко на пресс-конференции перед матчем с Чехией.

Кстати, еще до появления первенца супруга футболиста признавалась, что Александр хочет минимум трое детей.