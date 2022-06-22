Не убивал граждан СССР: знаменитый вратарь объяснил, почему россияне боятся Бандеру

Большую часть своей карьеры Максим Левицкий провел в России и знает, как там пропагандисты зомбируют людей

Максим Левицкий считает, что россияне не особо понимают, кто такой Бандера / Фото: REUTERS

Бывший вратарь сборной Украины Максим Левицкий родился в Ростовской области. Играл за московские Спартак и Динамо. После оккупации жил в Крыму, поэтому очень хорошо знает менталитет россиян. Ранее футболист из России назвал соотечественников бомжами.

В интервью "Футбол 24" Левицкий рассказал, почему россияне так боятся Степана Бандеру.

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"Я сам их об этом спрашиваю. Степана Андреевича можно воспринимать как противоречивую фигуру. Кто-то скажет, что он писал Гитлеру в июле 1941-го. Однако следует понимать, в какие времена это происходило.

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И потом человек в концлагере просидел почти всю войну. Не был на территории СССР, не убивал граждан СССР. Люди, защищавшие свою землю, называли себя бандеровцами. Видимо, оттуда оно пошло. Русские глубоко в эту тему не влезали. Сказали бы им любую другую фамилию – пропагандисты постоянно пугали бы им", – рассказал Левицкий.

Ранее украинский вратарь высмеял умственные способности Рамзана Кадырова, который начал охоту на Героя Украины.